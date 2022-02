LIVE - Napoli-Inter, pre-partita: attesa per le scelte di Spalletti e Inzaghi

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Luciano Spalletti deve sciogliere i due dubbi principali di formazione, ovvero la presenza dal primo minuto di Koulibaly e Anguissa. Le ultime danno il senegalese titolare al fianco di Rrahmani, mentre il centrocampista in panchina con Lobotka al suo posto.

In casa Inter Simone Inzaghi, squalificato, è alle prese con il sostituto di Bastoni. Dimarco è in vantaggio su D'Ambrosio, così facendo Skriniar rimarrebbe sul centro-destra. In attacco Lautaro Martinez giocherà certamente dal 1', al suo fianco, con grandi probabilità, Edin Dzeko.

Napoli e Inter si sfidano alle ore 18 allo Stadio Maradona in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto. I nerazzurri sono a +1 sugli azzurri (con una partita in meno) e sono reduci dal ko nel derby con il Milan. Il Napoli, invece, viene dal successo di Venezia e vuole continuare la striscia di vittorie consecutive e invertire il trend negativo in casa.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter