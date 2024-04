Liverpool, scelto Slot come erede di Klopp: quasi fatta per il tecnico del Feyenoord

Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord, potrebbe essere l'erede di Klopp sulla panchina del Liverpool

Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord, potrebbe essere l'erede di Klopp sulla panchina del Liverpool a fine stagione, quando il tedesco la lascerà libera, come ha volontariamente deciso, dopo un decennio in cui ha vinto tutto, dalla Premier alla Champions, riportando i Reds ai fasti del passato. Se ne parla in Inghilterra, trattative in corso tra i due club mentre Slot avrebbe già un'intesa con il club inglese.