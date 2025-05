Sabatini: “Nessuno come il Napoli, Conte se parte è un folle! Allegri aspetta, ma le milanesi..."

Nel corso di 'Goal Show', in onda su Canale 8, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del futuro di Antonio Conte: "Sono successe tante cose durante la festa, ma credo che Conte non resterà. E’ un po’ influenzato da quanto successo, dalla famiglia, dalla moglie, dallo staff che vuole restare, ma soprattutto da quello che ADL ed il Napoli promettono di fargli vedere. Una società che è pronta a partire anche per le strutture, ma soprattutto per una squadra che ha già preso De Bruyne e può investire un centinaio di milioni, altrove non ce ne sono di situazioni così.

Allegri? Lui ha dato la preferenza al Napoli, la priorità sulla parola, ma non resterà a spasso. Si può liberare una panchina sabato ed un messaggino gliel’hanno mandato e poi c’è il Milan che cerca un allenatore. Ad oggi però è l’allenatore a cui pensano Napoli, Inter e Milan. Posso confermare ciò che ho interpretato, non parlandoci però direttamente, lui reputa Napoli una grande opportunità perché ha disponibilità. Conte se va via è un folle…”.