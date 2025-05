Ufficiale La Champions 2025/26 prende forma: Napoli in terza fascia, Inter in prima

vedi letture

La Champions League 2025/26 comincia a delinearsi e le squadre italiane conoscono già la fascia di appartenenza in vista del sorteggio del nuovo format a 36 squadre. L’Inter, grazie al ranking UEFA e al rendimento europeo recente, guiderà il gruppo delle italiane e sarà inserita in prima fascia, insieme a big come Real Madrid e Barcellona.

Juventus e Atalanta trovano spazio nella seconda fascia, al pari di squadre del calibro di Arsenal, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Il Napoli, nonostante la vittoria dello scudetto, finirà in terza fascia, accanto ad Ajax e Olympiacos, a causa del punteggio UEFA meno favorevole. Restano ancora da definire le ultime sette qualificate per completare il quadro del nuovo torneo a girone unico.

Ricordiamo che il nuovo format della Champions, andato in vigore nella stagione in corso, prevede che le fasce determinano il livello degli avversari che ciascun club incontrerà nella fase “di campionato”: Una squadra in terza fascia, come il Napoli, affronterà 2 big della prima fascia, 2 della seconda e 2 della quarta. Le prime 8 vanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto si affrontano in un playoff andata e ritorno per completare gli ottavi. Le ultime 12 sono eliminate senza ripescaggio in Europa League.