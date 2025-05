Summit Conte, Romano: "Confronto sui progetti. Nello spogliatoio c'è una sensazione"

Ieri, martedì 27 maggio, è andato in scena un summit a Roma tra il presidente Aurelio De Laurentiis, la dirigenza del Napoli e il tecnico campione d'Italia Antonio Conte. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione, raccontando sul proprio canale Youtube alcuni particolare del vertice: "Non è stato un incontro per chiudere. È stato un incontro per parlare e confrontarsi, per proporre i progetti del Napoli a Conte ed ascoltare il suo feedback.

Conte ha chiesto ancora un po' di tempo, è una questione di giorni, non molto lunga. Ma certamente l'idea è quella di riaggiornarsi tra qualche giorno. All'interno dello spogliatoio del Napoli resta l'idea che alla fine si possa andare verso la separazione, ma questa non è ancora una scelta definitiva da parte di Antonio Conte. È una sensazione che si respira, ma non una scelta finale. Aspettiamo questo passaggio, così come aspetta Max Allegri: è il favorito nella lista del Napoli ma senza alcun tipo di delibera, proprio perché non c'è ancora la parola fine sulla vicenda Conte-Napoli".