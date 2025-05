Coppa Italia 2025/26, prende forma il tabellone: l'incrocio del Napoli agli ottavi

vedi letture

La Coppa Italia 2025/26 seguirà lo stesso format del triennio precedente, mantenendo 44 squadre partecipanti: le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 della Lega Pro. Le squadre entreranno in competizione in tre fasi: turno preliminare (8 squadre), trentaduesimi (28 squadre) e ottavi di finale (8 teste di serie). La collocazione nel tabellone avviene tramite un ranking sportivo basato sui risultati dell’ultima stagione.

Le teste di serie. Entreranno agli ottavi e sono le prime otto classificate in Serie A 2024/25, considerando anche il Bologna campione in carica come la n.1. I campioni d'Italia del Napoli saranno testa di serie numero 2. Il vantaggio per queste squadre è di giocare una gara secca in casa e accedere direttamente alla fase più avanzata, riducendo il numero di partite e aumentando le probabilità di arrivare in fondo alla competizione.

1. Bologna

2. Napoli

3. Inter

4. Atalanta

5. Juventus

6. Roma

7. Fiorentina

8. Lazio

I possibili ottavi in base al ranking.

Parte sinistra:

Bologna-Parma

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Atalanta-Genoa

Parte destra:

Inter-Verona

Roma-Torino

Fiorentina-Como

Napoli-Cagliari