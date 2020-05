Lovren supporta i complottisti, virus diffuso col 5G e attacco a Bill Gates: "Gente non è cieca"

“Game over Bill. People are not blind!”. Con questo commento pubblico Dejan Lovren, difensore del Liverpool, ha risposto nei giorni scorsi a Bill Gates su Instagram. Il padre fondatore di Microsoft aveva postato un breve video in cui ringraziava gli operatori sanitari per il lavoro svolto in questi mesi ed il croato ha risposto in quel modo enigmatico. Per il Daily Mail, le cause sono da ricercare nel suo supporto a tale Davic Icke, uno dei complottisti più seguiti in UK. Secondo le sue teorie, il virus è diffuso dal network telefonico del 5G e ogni futuro vaccino conterrà al suo interno dei microchips nanotecnologici per controllare le persone.

Sui suoi social ed in particolar modo nelle stories di Instagram il difensore del Liverpool condivide spesso sue interviste, definendosi membro della “resistenza”.