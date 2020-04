Maradona: "Spero che una nuova 'mano de Dios' faccia terminare questa pandemia"

Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia la Plata ha parlato ai microfoni di "Clarin" in merito allo stop del campionato argentino per via dell'emergenza Coronavirus: "Eravamo convinti che ci saremmo salvati sul campo, non è il finale che avremmo voluto ma è un premio a un gruppo che ha dato la vita giorno dopo giorno per far felici i tifosi. Voglio mettere in chiaro che non abbiamo festeggiato la sospensione del campionato e lo stop alle retrocessioni "

NUOVA MANO DE DIOS - "Sento parlare di una nuova 'mano de Dios', ma questa mano la chiedo perché termini questa pandemia e la gente possa tornare a vivere in salute e felice. Mi auguro anche che si capisca che tutto quello che verrà dopo dovremo affrontarlo insieme per il bene del calcio argentino. Nessuno è un Rambo in grado di vincere questa guerra da solo e pure Rambo non ce la farebbe".