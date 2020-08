Gol annullato al Barcellona al minuto 31'. Conclusione da fuori, Ospina respinge. La palla finisce a de Jong, che va al traversone per Messi: Mario Rui sbaglia l'anticipo e il numero 10, a tu per tu con Ospina non sbaglia. Dopo un lungo check al Var la rete viene annullata per un tocco di mano della Pulce.