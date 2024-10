Napoli avanti dopo 30 secondi: McTominay segna il gol più veloce di questa Serie A

Pronti via: dopo trenta secondi dal calcio d'inizio il Napoli passa subito avanti. Bellissima trama degli azzurri sull'out di destra: Di Lorenzo centra per Lukaku, il belga apparecchia in area per Scott McTominay che col destro non sbaglia e manda in visibilio il Maradona. La rete del centrocampista scozzese è la più veloce vista in questa Serie A, "battuti" i 34 secondi di Frattesi.