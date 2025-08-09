Live Napoli-Girona, pre-partita: le probabili scelte di Conte

Difficile prevedere con certezza l’undici di partenza, ma le indicazioni arrivate dagli ultimi allenamenti lasciano pensare che Conte possa iniziare a dare minuti a chi giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella prima di campionato. Tra i pali chance per Milinkovic-Savic, in difesa Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne con Rrahmani e Beukema a comporre la coppia centrale. In mediana il terzetto formato da Lobotka, Anguissa e De Bruyne, mentre in attacco spazio al tridente Lang-Lukaku-Neres. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Lang, Lukaku, Neres.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

E' il giorno del secondo test internazionale a Castel di Sangro. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest (e tralasciando la sgambata con la Casertana), quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per provare ad aumentare il livello - in primis dal punto di vista fisico - sfidandogli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo. Di seguito il riepilogo dei test estivi:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona. Dopo il ko contro il Brest arriva la seconda amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita