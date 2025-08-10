Ultim'ora Kevin-Napoli, Romano: "Nessun affondo e nessuna offerta ufficiale, il motivo"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha riferito le ultime sulla trattativa del Napoli per Kevin dello Shakhtar Donetsk: "Come vi raccontavo la settimana scorsa, abbiamo ricevuto tante domande su questo forte giocatore dello Shakhtar, ma hanno già rifiutato già 30 milioni più bonus per arrivare a 40 dal Fulham. Lo Shakhtar vuole tanti soldi, quindi il Napoli in questo momento, anche per dei discorsi fisici del giocatore, non sta affondando. Ma non aveva ancora affondato.

Quindi non parliamo di Napoli beffato da altre squadre, se dovesse andare altrove. Il Napoli ha registrato il suo interesse in Kevin, ma non ha mai fatto un'offerta ufficiale come hanno fatto altre squadre. Il Napoli ha anche capito abbastanza in fretta, che probabilmente quel discorso diventava abbastanza oneroso. Lo Shakhtar è un club molto duro nelle negoziazioni, l'abbiamo già visto con Sudakov, più volte legato a club italiani".