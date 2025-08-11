Ultim'ora Conte spera nell'esterno d'attacco, Rai: Adeyemi unico a far cambiare i piani del Napoli, la situazione

Nel corso della 'Domenica Sportiva Estate', il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle trattative del Napoli: "Il mancato acquisto di Ndoye è stato un colpo da ko importante, ora è un momento di pausa di riflessione. Il Napoli in questa sessione di mercato non vorrebbe prendere l'esterno d'attacco, adattando Spinazzola alto e prendendo Gutierrez come terzino sinistro.

Conte spera, da qui al primo settembre, che la società possa fare qualcosa ma non è facile perché Grealish si sta con l'Everton, Chiesa e Kevin hanno problemi di natura anche fisica. Il brasiliano viene tra l'altro valutato 50mln, oggi lo Shakhtar ha rifutato 37mln dal Fulham, e Nusa per il quale il Lipsia chiede 50mln. L'unico giocatore che potrebbe far cambiare i piani del Napoli potrebbe essere Adeyemi, ma al momento - oggi ha giocato titolare con la Juve - il Borussia lo conferma. Se il Dortmund arrivasse o a Fabio Silva, che piace anche alla Roma, o a Sancho, magari negli ultimi giorni di mercato il Napoli potrebbe fare valutazioni diverse".