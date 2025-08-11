Ultim'ora Sesto centrocampista, Rai: richieste alte per Musah e Miretti, le due alternative

Tra i centrocampisti nel mirino del Napoli c'é Musah, calciatore bravo anche ad agire in altri ruoli, ha giocato anche da esterno. Per il Napoli potrebbe essere una soluzione, il problema è che per il momento il Milan chiede 30mln e il Napoli non va oltre i 25 milioni, ma non ha fatto ancora un'offerta. Quella era un'offerta di un mese fa. C'è anche Miretti, ma anche qui la Juve chiede una cifra vicina ai 20mln, il Napoli è fermo a 14 e da 5-6 giorni ha interrotto i canali con i bianconeri. Gli altri due nomi sono Fabbian del Bologna e Florentino Luis del Benfica.

Il Bologna ha praticamente definito l'acquisto di Zanoli, ma fino a che non arriverà un terzino destro al Napoli, non è detto che sia Juanlu, i felsinei non potranno accogliere l'esterno destro azzurro. Domani visite mediche per Raspadori all'Atletico Madrid, 22mln più 4 di bonus in tre rate al Napoli. Contratto di 4 anni più uno al giocatore a 3mln e mezzo più bonus. A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate', è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.