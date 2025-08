Rileggi live Napoli-Casertana 1-1, (Vano 35', Politano 43'): Politano rimedia con una magia, si rivedono gli scozzesi

vedi letture

Si chiude qui il racconto della sedonda amichevole nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti. Appuntamento a domani pomeriggio con la seduta pomeridiana, cancelli aperti al Patini alle 18.15. Seguite i live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite

11.49 - TERMINA QUI!

92' - MCTOMINAY! Sponda di Anguissa di testa all'indietro per lo scozzese, conclusione di destro alta dopo il disturbo di un avversario.

91' - CAMBIO PER LA CASERTANA: esce Bacchetti, entra Arzillo.

10.45 - Concessi 4' di recupero.

90' - Mazzocchi conquista un corner dopo un bel cross di esterno.

88' - LANG! L'olandese passa in dribbling in mezzo a due difensori, destro sul primo palo che termina fuori.

87' - MCTOMINAY! Altro colpo di testa, stavolta dal secondo palo, dopo la punizione calciata da Neres: palla alta sulla traversa.

86' - Zanoli atterrato dopo una discesa sulla destra, punizione dal vertice dell'area.

81' - MCTOMINAY! Lang punta l'uomo a sinistra e fa partire un cross di destra, lo scozzese sul primo palo di testa la schiaccia fuori.

78' - SECONDO CAMBIO PER LA CASERTANA. Esce Vano, entra Leone.

77' - SIMEONE! Triangolo di prima Neres-Lang-Simeone, girata del Cholito di destro che termina alta.

72' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI. Escono Lukaku e Politano, entrano Simeone e Neres.

67' - POLITANO! Cross sul secondo palo di Mazzocchi per l'ala destra che prova la deviazione volante sul primo palo di mancino non trovando la porta.

65' - CAMBIO PER LA CASERTANA. Esce Deli, entra Tommaso.

61' - QUATTRO CAMBI PER IL NAPOLI. Escono: Hasa, Sgarbi, Saco e D'Angelo; entrano Gilmour, McTominay, Lang e Marianucci. Ovazione e coro per McTominay che torna a giocare dopo alcuni giorni di allenamenti a parte.

60' - Dagli sviluppi del corner, conclusione da fuori area alta di D'Angelo.

59' - Zanoli parte palla al piede sulla fascia destra e conquista un calcio d'angolo.

57' - Kontek resta contuso in area, il gioco resta fermo per qualche secondo.

56' - Azione insistita in area: Politano tenta il dribbling a sinistra, la palla arriva ad Anguissa che stoppa la palla e prova il tiro che viene rimpallato da un avversario.

50' - Altra punizione battuta da fuori al vertice destro dell'area di rigore da Politano, torre di Anguissa per Saco che non riesce a colpire di testa.

47 - LUKAKU! Batte Big Rom che con un sinistro potente impegna Zanellati, sulla ribattuta ci prova Sgarbi ma il tiro è alto.

46' - Dribbling di Saco ai limite dell'area! Il centrocampista viene atterrato, punizione per gli azzurri.

11.00 - INIZIA LA RIPRESA! Un cambio per il Napoli: fuori Meret, dentro Contini.

10.46 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

10.45 - Concesso un minuto di recupero.

43' - POLITANO!!! GOOOOOOOOL!!!! Saco lascia la palla a Politano, che passa in mezzo a due avversari con una serpentina e con un gran sinistro ad incrociare fulmina Zanellati: 1-1!

41' - Zanellati trattiene la palla per più di 8 secondi, corner per il Napoli.

39' - Politano prova l'ìnserimento in area su lancio di Hasa, palla troppo lunga che termina tra le mani di Zanellati.

38' - Punizione dalla sinistra per la Casertana, la palla si spegne sul fondo.

35' - VANO! Zanoli va a vuoto, il centravanti sul primo palo schiaccia di testa in rete! Casertana avanti 1-0.

34' - Mazzocchi anticipa Vano in angolo.

32' - D'ANGELO! Politano punta un avversario e con un cross preciso serve D'Angelo, prima conclusione deviata da Llano, la palla torna al centrocampista che tira in porta ma Zanellati respinge bene.

30' - Ottima apertura di Hasa a destra per Politano, palla dentro per Zanoli che viene fermato in angolo. Dagli sviluppi del corner la difesa casertana allontana.

27' - Lukaku smista a sinistra per Sgarbi che conquista un corner dopo un cross deviato. La difesa delle Casertana libera il tiro dalla bandierina.

26' - Calcio d'angolo per la Casertana, Lukaku libera di testa al centro dell'area.

24' - HASA! Gran destro dai 25 metri, attento Zanellati che si tuffa alla sua sinistra e devia.

23' - Si riprende il gioco dopo l'intervento dello staff sanitario casertano.

22' - Gran botta di destro di Hasa dalla distanza dopo un corner battuto da Politano, Bacchetti viene centrato in pieno al volto e resta a terra stordito.

20' - Cross di Sgarbi dalla sinistra, Anguissa prova ad intervenire ma a contatto con Bacchetti cade in area. Si continua con una rimessa dal fondo.

18' - Zanoli conquista un corner sulla destra. Dagli sviluppi del calcio d'angolo Anguissa prova una girata di destro che termina sul fondo.

16' - Saco ruba palla e con un filtrante lancia Lukaku, il numero 9 a contatto con Pezzella cade a terra al limite dell'area ma per l'arbitro non è fallo.

15' - Azione ben orchestrata dalla Casertana, il cross per Vano si perde a fondo campo.

13' - Lancio lungo per Vano, ma il centravanti della Casertana viene pescato in fuorigioco.

12' - L'apertura di Hasa a destra per Zanoli è troppo lunga e termina in fallo laterale.

8' - LUKAKU! Coli Saco parte palla al piede a centrocampo, smista a sinistra per Sgarbi, palla al centro per Big Rom: sinistro angolato ma Zanellati riesce a deviare in angolo.

7' - Saco conquista il primo angolo dalla sinistra.

6' - Ripartenza Napoli: da Anguissa ad Hasa che allarga per Sgarbi, conclusione ribattuta da un difensore della Casertana.

3' - Ci prova Hasa dalla distanza, destro alto sulla traversa.

10.00 - PARTITI!

9.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

9.50 - Tutto pronto al Patini. Dallo speaker Daniele "Decibel" Bellini sono state annunciate le formazioni ufficiali.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D'Angelo; Anguissa, Hasa, Coli Saco; Politano, Lukaku, Sgarbi. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Buongiorno, Gilmour, Neres, McTominay, De Bruyne, Rrahmani, Simeone, Di Lorenzo, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka, Lang, Raspadori, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.

Casertana (4-3-3): Zanellati, Llano, Kontek, Bacchetti, Falasca; Proia, Pezzella, Deli; Carretta, Vano, Bentivegna. A disposizione: Merolla, Vilardi, Heinz, Arzillo, Capasso, Di Tommaso, Romano, Tarantino, Giugno, Allegretti, Galletta. Allenatore: Federico Coppitelli.

9.30 - Il Patini è già pieno! Nel settore Ospiti sono presenti anche i tifosi della Casertana.

9.00 - Cielo coperto a Castel di Sangro, lo Stadio Patini inizia a riempirsi.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Casertana. Dopo il ko di ieri contro il Brest, seconda uscita amichevole degli azzurri a Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita