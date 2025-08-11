Ultim'ora Juanlu-Napoli, Rai: ha rifiutato due inglesi che offrivano il 20% di rivendita. Proposto Martinez

Il Napoli è molto attento sul mercato dei terzini, oltre a Gutierrez c'è un'altra querelle, Juanlu Sanchez. Il calciatore ha detto: "O mi date al Napoli o resto qui al Siviglia". Ha rifiutato Nottingham e Wolverhampton.

Solo che il Napoli ha offerto 17 milioni, gli inglesi il 20% sulla futura rivendita più 20 milioni. Nel frattempo nell'amichevole giocata contro il Girona, gli spagnoli hanno offerto Martinez, terzino destro, al Napoli, che sta valutando. A riferirlo ai microfoni della 'Domenica Sportiva Estate', è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.