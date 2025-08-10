Ultim'ora Raspadori sbarca a Madrid: domani visite mediche e firma per l'Atletico

Giacomo Raspadori è arrivato a Madrid per dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura con l’Atletico. Come riportato da AS, nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche di rito, per poi firmare un contratto quinquennale che lo legherà al club spagnolo fino al 2029. L’operazione tra Napoli e Colchoneros si è conclusa con una cessione a titolo definitivo: 22 milioni di euro di parte fissa, più 4 milioni di bonus legati a determinati obiettivi.

Venerdì sera Raspadori non era presente alla presentazione ufficiale del Napoli a Castel di Sangro, evento dedicato ai tifosi e alla squadra di Antonio Conte, perché impegnato negli ultimi dettagli del trasferimento e nella preparazione della partenza. Ora, con il viaggio in Spagna completato, l’ex Sassuolo è pronto a mettersi a disposizione di Diego Simeone, iniziando così un nuovo capitolo della sua carriera professionale nel campionato spagnolo.