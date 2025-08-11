Prima pagina Il Mattino: "Lukaku-De Bruyne, la coppia dei sogni"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la coppia belga del Napoli: "Lukaku-De Bruyne, la coppia dei sogni. Tra gol e magie/E' già febbre campionato e le due stalle illuminano la squadra di Conte". Di spalla spazio la mercato azzurro: "Difesa azzurra: spunta Martinez e per l'attacco Zinchenko o Chiesa". Di seguito la prima pagina integrale.