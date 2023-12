Occhio al giallo: due azzurri rischiano la squalifica per il Torino

Occhio al giallo. Sono due gli azzurri in diffida per la sfida al Monza, mentre Matteo Politano e Victor Osimhen saranno squalificati.

Occhio al giallo. Sono due gli azzurri in diffida per la sfida al Monza, mentre Matteo Politano e Victor Osimhen saranno squalificati. Per la sfida del Maradona, in programma venerdì 29 dicembre alle ore 18:30, dovranno fare attenzione Jens Cajuste e Mario Rui che in caso di cartellino giallo nella partita contro il Monza salterebbero la successiva sfida di campionato in trasferta contro il Torino, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15.