Meret a Dazn: "Massimo rispetto tra me e Milinkovic! Milan? Sarà durissima"

Alex Meret ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Pisa al Maradona. Il portiere azzurro ha spiegato il lavoro svolto in allenamento per rispondere alle richieste di Conte: “Sui palloni col piede ci alleniamo tanto. Sempre più squadre ti pressano alto, quindi quando non si può costruire dal basso diventa fondamentale cercare soluzioni lunghe per sfruttare i nostri attaccanti forti di testa e veloci”.

Sul dualismo con Vanja Milinkovic-Savic: “Tra noi c’è grande rispetto e stima, lavoriamo bene insieme. Il mister è stato chiaro: ci sarà alternanza in base alle partite e starà a noi dimostrare di meritare il posto. Io sono pronto ogni volta che verrò chiamato in causa”.

Sulla trasferta in casa del Milan: “Col Milan sarà durissima, giocano in uno stadio complicato e hanno entusiasmo, ma conosciamo le nostre qualità e andremo a San Siro per provare a vincere”.