Politano celebra i tre punti: "Non esistono partite facili o vittorie scontate. C'è sacrificio!"
TuttoNapoli.net
Il Napoli accoglie il Pisa allo Stadio Maradona e si trova costretto a faticare molto per portare a casa i tre punti: la squadra di Gilardino si rivela un'avversaria prestante fisicamente, ben organizzata, che fino all'ultimo ha tenuto botta. Così l'esterno azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha celebrato il successo: "Non esistono partite facili, non esistono vittorie scontate. Dietro ogni successo c’è lavoro e sacrificio.
E il nostro non manca mai". Di seguito il post.
