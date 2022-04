Per la Federazione tedesca si può giocare in 12 per 18'': omologato risultato Friburgo-Bayern

La DFB ha respinto il ricorso presentato nei giorni scorsi dal Friburgo in merito alla sfida del 2 aprile scorso persa 4-1 contro il Bayern Monaco.

La DFB ha respinto il ricorso presentato nei giorni scorsi dal Friburgo in merito alla sfida del 2 aprile scorso persa 4-1 contro il Bayern Monaco. Durante il match i bavaresi, nel corso di una sostituzione, avevano giocato per 18 secondi in 12, prima di accorgersi dell'errore e richiamare fuori dal campo Kingsley Coman. Il risultato in quel momento era di 3-1 in favore dei campioni in carica, che poi vinceranno il match 4-1. Il Friburgo aveva appunto presentato ricorso chiedendo la vittoria a tavolino, ma nelle ultime ore la DFB ha respinto il tutto omologando il risultato, secondo quanto spiegato dalla Bild.