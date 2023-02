Pres. Valencia: "Vi svelo il motivo per cui Gattuso non è più il nostro allenatore"

Layhoon Chan, presidente del Valencia, ha parlato dei principali temi del club spagnolo, su tutti l'allontanamento dell'allenatore Gattuso

Layhoon Chan, presidente del Valencia, ha parlato dei principali temi del club spagnolo, su tutti l'allontanamento dell'allenatore Gattuso: "Non fuggiamo di fronte ai problemi. Dopo il Valladolid, nonostante i problemi, abbiamo mostrato il nostro sostegno a Gattuso, quando ci ha chiesto di vederci domenica sapevamo che non ci sarebbero state buone notizie. Ci ha detto che non vedeva un modo chiaro per invertire la rotta. Voro (il suo sostituto ad interim, ndr) può aiutare la squadra e dare quella stabilità che la società cerca sin dall'estate, quando abbiamo offerto un biennale a Gattuso".