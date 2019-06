Sarri: "Non sono traditore". ADL 'saluta' Albiol e James 'chiama' Napoli: ne parliamo durante 'A Tutto Napoli', Whatsapp al 3318200213

Maurizio Sarri è stato presentato alla Continassa come nuovo tecnico della Juventus e ha commentato anche il suo addio al Napoli, intanto Aurelio De Laurentiis ha 'salutato' Raul Albiol parlando ieri degli affari James Rodriguez e Manolas mentre il colombiano - impegnato in Copa America - ha aperto al trasferimento all'ombra del Vesuvio. Ne parliamo durante 'A Tutto Napoli', la trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio ogni giovedì dalle 12 alle 13 con vari ospiti, tra cui Antonio Gaito e Arturo Minervini. In studio Marco Frattino e Raimondo De Magistris.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN DIRETTA