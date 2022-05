GIOVANILI PRIMAVERA, PAZZO NAPOLI: SUL 3-1 SI FA RIMONTARE DALLA SPAL E NON CHIUDE I GIOCHI SALVEZZA Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". Il Napoli Primavera ha perso contro la Spal per 4-3 nella penultima giornata di campionato di Primavera 1 al centro sportivo Spal “Fabbri". LE ALTRE DI A UFFICIALE - ATALANTA, CAMPIONATO FINITO PER MURIEL: LESIONE PER L'ATTACCANTE (ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - Campionato finito per Luis Muriel. All'attaccante colombiano dell'Atalanta è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito domenica in casa del Milan,... (ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - Campionato finito per Luis Muriel. All'attaccante colombiano dell'Atalanta è stata diagnostica una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro. Un infortunio patito domenica in casa del Milan,...