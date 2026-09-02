SSC Napoli, il report del mattino: esercitazione tattica e partitina per gli azzurri

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare in vista del prossimo importante appuntamento di campionato. Gli azzurri stanno preparando la sfida contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Meazza. Nella mattinata la squadra è tornata in campo per una nuova seduta di allenamento, alternando lavoro fisico e tattico prima della consueta partitina conclusiva.

SSC Napoli, il report del club

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: "Gli azzurri proseguono la preparazione al prossimo match di campionato, sabato alle 18:00 al Meazza contro l'Inter. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione in palestra e lavoro atletico. A seguire esercitazione tattica e partitina finale".