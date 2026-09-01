Prima pagina Roma show, La Gazzetta dello Sport: "Gasp forza 4. Inter, super Barella"

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"Gasp forza 4. Inter, super Barella" sono alcuni dei titoli in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si parla sia di campo con la vittoria della Roma a Lecce che del mercato ormai in chiusura con gli ultimi colpi per le squadre italiane come Kean al Como oppure la Juventus che chiude per Woltemade che era stato accostato nei giorni scorsi anche al Napoli.