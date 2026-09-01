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Corriere dello Sport: "Mamma mia, la Roma. Sarri sorride"

Corriere dello Sport: "Mamma mia, la Roma. Sarri sorride"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Brevi
di Fabio Tarantino

"Mamma mia, la Roma. Sarri sorride": questi alcuni dei titoli sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola in prima. La Roma batte 4-0 il Lecce e l'Atalanta di Sarri supera il Bologna. In primo piano intervista a Rocchi che dice: "Sono stato all'inferno. Marotta? Mai sentito", le sue parole. 