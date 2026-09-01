Prima pagina Woltemade alla Juve, Tuttosport: "Spalletti accontentato"

vedi letture

“Woltemade alla Juve, Spalletti accontentato”. È questo il titolo scelto oggi da Tuttosport per la prima pagina, con il centravanti tedesco ormai pronto a sbarcare a Torino. Il giocatore, seguito con attenzione durante il mercato, era stato accostato anche al Napoli, ma la Juventus sembra aver avuto la meglio nella corsa al suo cartellino. Un’operazione che potrebbe regalare a Spalletti un nuovo riferimento offensivo e aggiungere qualità e fisicità al reparto d’attacco bianconero.

La prima pagina di Tuttosport

In evidenza sull’edizione odierna anche un altro titolo: “Sentenza Malen, Roma fa altro 4-0”. Il riferimento è alla prestazione della formazione giallorossa, protagonista di un’altra larga vittoria. La prima pagina di Tuttosport dedica dunque spazio alle principali notizie del mercato e alle vicende delle squadre italiane, con il trasferimento di Woltemade alla Juventus tra gli argomenti principali. Il centravanti tedesco si prepara così alla nuova avventura a Torino, mentre il Napoli resta sullo sfondo dopo aver valutato il profilo del giocatore.