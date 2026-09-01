Ufficiale Accostato al Napoli, Guiu alla fine va al Lipsia: l'annuncio

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Dopo l’addio di Conrad Harder, il Lipsia ha individuato e ufficializzato rapidamente il nuovo riferimento per il proprio attacco. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Marc Guiu dal Chelsea. Il centravanti spagnolo, classe 2004, ha sottoscritto un contratto valido fino al 2031, diventando così il nuovo rinforzo offensivo dei Red Bulls. Guiu, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, aveva esordito in prima squadra con il club catalano nell’ottobre 2023, quando aveva appena 17 anni. In quella stagione aveva totalizzato sette presenze ufficiali, riuscendo anche a trovare la via del gol in due occasioni.

Marc Guiu, dal Barcellona al Chelsea prima del Lipsia

Nell’estate del 2024 il giovane attaccante si era trasferito al Chelsea, iniziando una nuova esperienza nel calcio inglese. Nel corso delle due stagioni trascorse con i Blues, Guiu ha raccolto 29 presenze complessive nelle competizioni ufficiali, realizzando otto reti. Nel periodo londinese ha inoltre arricchito il proprio palmarès, conquistando la UEFA Conference League e la Coppa del Mondo per club FIFA. Ora per il centravanti spagnolo si apre un nuovo capitolo della carriera: il Lipsia ha deciso di puntare su di lui a lungo termine, assicurandosi le sue prestazioni con un accordo fino al 2031. Dopo la partenza di Harder, il club ha dunque trovato immediatamente il suo sostituto.