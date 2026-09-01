Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere i 16esimi di Coppa Italia

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In questo martedì 1 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Al via i sedicesimi di Coppa Italia: start con Parma-Cremonese alle ore 18:00 e Torino-Monza alle 21:00. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali, tra Saudi League, Championship e DFB Pokal. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE

18.00 Parma-Cremonese (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.30 Wolfsberger-LASK (Bundesliga austriaca) - COMO TV

20.00 Al Hilal-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Hamburg-Borussia Dortmund (Coppa di Germania) - COMO TV

21.00 Torino-Monza (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Bari-Picerno (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORTCALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Stoke-Norwich (Championship) - COMO TV