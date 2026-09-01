Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere i 16esimi di Coppa Italia
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In questo martedì 1 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Al via i sedicesimi di Coppa Italia: start con Parma-Cremonese alle ore 18:00 e Torino-Monza alle 21:00. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali, tra Saudi League, Championship e DFB Pokal. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
18.00 Parma-Cremonese (Coppa Italia) - ITALIA 1
19.30 Wolfsberger-LASK (Bundesliga austriaca) - COMO TV
20.00 Al Hilal-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Hamburg-Borussia Dortmund (Coppa di Germania) - COMO TV
21.00 Torino-Monza (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Bari-Picerno (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORTCALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Stoke-Norwich (Championship) - COMO TV
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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