SSC Napoli, solito appuntamento: domani allenamento congiunto con l’Ischia

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Napoli è pronto a concentrarsi sul campionato. Domani gli azzurri torneranno in campo al Training Center di Castel Volturno per un allenamento congiunto contro l’Ischia Calcio, formazione di Serie D campana guidata da Simone Corino.

Un test utile per ritrovare ritmo e concentrazione in vista del prossimo impegno di campionato: domenica sera, alle 20:45, al Maradona arriva la Roma, e l'obiettivo è inserire i nuovi e tenere in condizione anche il resto della rosa che rientra da problemi fisici. Senza impegni infrasettimanali potrebbe diventare una consuetudine.