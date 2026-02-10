Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Napoli si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa Italia
In questo martedì 10 febbraio ci gioca il terzo quarto di finale di Coppa Italia che vede il Napoli affrontare in casa il Como alle ore 21. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
18.00 Trapani-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Cavese-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.00 Sorrento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Team Altamura-Latina (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
19.00 Sampdoria-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Virtus Entella-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Padova-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Pescara-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Reggiana-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Venezia-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Chelsea-Leeds (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Catania-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Salernitana-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Atalanta U23-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Casertana-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Cosenza-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Foggia-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Tottenham-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
20.30 Everton-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Napoli-Como (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Hearts-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV
21.15 West Ham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro