Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Napoli si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa Italia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Napoli si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa ItaliaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo martedì 10 febbraio ci gioca il terzo quarto di finale di Coppa Italia che vede il Napoli affrontare in casa il Como alle ore 21. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

18.00 Trapani-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Cavese-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.00 Sorrento-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.00 Team Altamura-Latina (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

19.00 Sampdoria-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Zona Serie B - DAZN

20.00 Virtus Entella-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Padova-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Pescara-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Reggiana-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Venezia-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Chelsea-Leeds (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

20.30 Catania-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Salernitana-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Atalanta U23-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Casertana-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Cosenza-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Foggia-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.30 Tottenham-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.30 Everton-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Napoli-Como (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Hearts-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV

21.15 West Ham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW