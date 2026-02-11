Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ultimo quarto di Coppa Italia

In questo mercoledì 11 febbraio si gioca l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, difronte Bologna e Lazio che si affrontano al Dall'Ara alle ore 21. Si gioca anche in Serie B e C e sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO

18.00 Alcione-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Renate-Triestina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.00 Novara-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT MAX, KSY SPORT (canale 253) e NOW

18.00 Dolomiti Bellunesi-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Inter-Juventus (Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

18.45 Leuven-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+

19.00 Sudtirol-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Zona Serie B - DAZN

20.00 Avellino-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Bari-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Empoli-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Manchester City-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

20.30 Pro Vercelli-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Union Brescia-Virtua Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Inter U23-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Giana Erminio-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Pro Patria-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Arzignano-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.30 Aston Villa-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.30 Crystal Palace-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

20.45 Bayern-Lipsia (Coppa di Germania) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Bologna-Lazio (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Motherwell-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV

21.00 Paris FC-Real Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

21.15 Sunderland-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW