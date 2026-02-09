Vergogna in Germania: aggressione omofoba a un arbitro della Bundesliga

La Germania si macchia di un episodio orribile. In realtà poco più di una settimana fa, prima del fischio d'inizio del match d'apertura della 20ª giornata di Bundesliga tra Colonia e Wolfsburg, l'arbitro amatoriale tedesco Pascal Kaiser aveva fatto capolino sul web dopo la proposta di matrimonio davanti a 50.000 spettatori al RheinEnergieStadion al suo compagno. Una dichiarazione densa di emozione, da cuori forti, che si sperava potesse dare un messaggio forte e di sostegno alla comunità LGBTQ+ in un settore dove l'omosessualità è ancora un tabù gigantesco. C'è chi invece non ha carpito nulla di tutto ciò. Infatti il direttore di gara di 27 anni, a distanza di una settimana dal momento indimenticabile, ha dovuto fare i conti con una montagna di messaggio d'odio e alcuni utenti social hanno addirittura pubblicato l'indirizzo della sua abitazione a Wermelskirchen.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, nella notte tra venerdì e sabato è avvenuto il fatto sgradevole: Kaiser, in giardino a fumare una sigaretta, è stato aggredito da tre uomini che sono riusciti a irrompere nella sua dimora. Secondo la ricostruzione, la polizia tedesca è intervenuta e l'arbitro si trova ora in un luogo sicuro, sotto protezione delle forze dell'ordine. Un'imboscata dai tratti chiaramente omofobi, una settimana dopo la proposta di matrimonio al compagno prima del calcio d'inizio della partita di Bundesliga tra Colonia e Wolfsburg. Una notizia di cronaca nera che scuote profondamente il mondo dello sport, non solo del calcio.