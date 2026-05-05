Prima pagina
Il Mattino: "La promozione in C, Torre Annunziata esulta"
"La promozione in C, Torre Annunziata esulta", scrive così Il Mattino nel taglio alto della prima pagina odierna, parlando del club campano che ha raggiunto la Serie C. Il sommario: "Savoia, magia di una festa tra passato e futuro". Un box è dedicato all'incontro del presidente della Repubblica Italiana con l'Italtennis: "Cerimonia al Quirinale. L'orgoglio del tennis, Mattarella: nel mondo italiani protagonisti". Di seguito la prima pagina integrale.
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Copertina Da 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio di Arturo Minervini
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