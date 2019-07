VIDEO - Attacco di Marquinhos a Messi: "Non parla di corruzione quando il Barça viene favorito..."

Il difensore del PSG e della Nazionale brasiliana Marquinhos, fresco di vittoria della Copa América con la Nazionale verdeoro, ha parlato in esclusiva all'inviato di TMW nella zona mista del Maracanã. Queste le sue parole: "Abbiamo lavorato tutti per fare benissimo in questa Copa América, ci sono stati tanti sacrifici. Siamo stati maturi e alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo".

Cosa pensa delle dure parole di Messi dopo la semifinale?

"Quando si perde serve mantenere la testa alta e accettare la sconfitta. L'Argentina ha fatto una grande gara contro di noi, gli sbagli da parte dell'arbitro ci sono stati e possono capitare in ogni partita. Non ho mai visto Messi parlare però di corruzione quando il Barcellona ha ricevuto dei favori dall'arbitro".

È il suo giorno più bello da calciatore?

"Penso di sì. Vincere qualcosa con la Nazionale è veramente speciale. Rappresenti il tuo Paese, la tua famiglia, la tua patria... Qui avevo già vinto le Olimpiadi, ma non ero con la Nazionale maggiore. Sono davvero contento".

Le manca l'Italia? Magari potrebbe tornare presto in Serie A.

"Quest'anno penso di no. Sono felice a Parigi, dove sto crescendo e ho la fiducia della società. Sto facendo un buon lavoro coi transalpini. L'Italia resterà sempre nel mio cuore, mi piace tanto giocare il calcio italiano. Sono stato un anno in A e me lo sono goduto fino alla fine, in futuro non si sa mai cosa potrebbe succedere...".