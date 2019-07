Copa America, protesta contro gli arbitri: Messi diserta la premiazione per il terzo posto

(ANSA) - ROMA, 7 LUG - La Copa America 2019 non poteva finire peggio per Lio Messi. Il fuoriclasse argentino ha chiuso il torneo con un clamoroso gesto di protesta, disertando la premiazione per il terzo posto conquistato dai pamperos nella finalina con il Cile, vinta per 2-1. Messi era ancora molto arrabbiato e deluso per la semifinale giocata e persa con il Brasile mercoledì scorso, nella quale troppe sviste arbitrali a favore dei padroni di casa avevano pesantemente condizionato l'andamento dell'incontro. Il campionissimo del Barcellona non le aveva mandate a dire al direttore di gara a fine partita ("ha favorito il Brasile"), suscitando molte polemiche. Ieri sera durante la finalina Messi è stato espulso dopo un confronto con Medel, espulso anche lui. "Poteva bastare il giallo -ha detto a fine gara l'argentino. Ma era chiaro che dovevano farmi pagare le dichiarazioni di qualche giorno fa".