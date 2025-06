Accordo con Juanlu e ora il Siviglia è costretto a venderlo: cifre e dettagli

Il Siviglia è costretto a vendere per rispettare i criteri del Fair Play finanziario, e il Napoli spera così in una riduzione del prezzo per il terzino Juanlu Sanchez. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore si è registrata un'accelerata nelle trattative, dopo un breve periodo di stallo. Il club partenopeo è determinato ad acquistare Juanlu e intende approfittare della situazione finanziaria del Siviglia, che ha bisogno di incassare almeno 30 milioni di euro per poter tesserare nuovi giocatori entro il 30 giugno.

Il Napoli ha presentato un'offerta di 15 milioni di euro per il laterale spagnolo, una cifra che rappresenterebbe una plusvalenza significativa per il Siviglia, considerando che il giocatore è un prodotto del proprio vivaio e quindi ha costi di acquisizione molto contenuti. Inoltre, esiste già un accordo tra il Napoli e Juanlu per un contratto quinquennale che lo legherà al club fino al 2030.