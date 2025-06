Scambio col Genoa? Repubblica: Napoli su De Winter, due azzurri piacciono al Grifone

Il mercato azzurro si infiamma con una suggestione che arriva direttamente da Genova. Secondo quanto riportato dall'edizione ligure de La Repubblica, il Napoli starebbe valutando uno scambio con il Genoa che vedrebbe protagonista il giovane difensore belga Koni De Winter. Il classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Juventus, è un profilo che piace molto al club partenopeo. La trattativa potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio di giocatori: il Genoa, infatti, avrebbe mostrato forte interesse per due attaccanti azzurri, Giovanni Simeone e Cyril Ngonge.

L'idea è chiara: il Grifone ha messo sul mercato De Winter con l'obiettivo di monetizzare e reinvestire il ricavato. L'inserimento di contropartite tecniche come Simeone e Ngonge potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le squadre, con il Napoli che rinforzerebbe la difesa e il Genoa che otterrebbe pedine importanti per il proprio reparto offensivo. Nonostante l'interesse del Napoli, La Repubblica sottolinea anche come De Winter sia un profilo attenzionato pure dall'Inter. La corsa al difensore belga si preannuncia quindi avvincente, con il Napoli pronto a giocarsi le sue carte per portare il talento ex Juventus all'ombra del Vesuvio.