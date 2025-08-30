Accostato al Napoli, Arokodare va al Wolverhampton: le cifre

Tolu Arokodare è uno dei centravanti accostati al Napoli nelle ultime settimane come possibile sostituto di Romelu Lukaku: alla fine il nigeriano si trasferirà al Wolverhampton. Il club inglese ha raggiunto un accordo totale con il Genk per la cessione a titolo definitivo per circa 27-28 milioni di euro: il calciatore svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi.

