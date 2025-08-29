Ultim'ora Juanlu-Napoli, Moretto: "Trattativa è ferma, possibilità basse. Il motivo"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato,ai microfoni di DAZN España ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Di seguito le sue dichiarazioni:"Napoli e Siviglia stanno trattando da circa due mesi, ma ancora non c’è accordo. Quello che posso dirti in questo momento è che, a quest’ora della sera, la negoziazione tra Siviglia e Napoli è ferma.

Il Napoli, che è concentrato su altri obiettivi come un attaccante e un centrocampista, praticamente si è defilato, mentre il Siviglia continua a chiedere 20 milioni. Il Napoli aveva offerto 17, non è mai arrivato a offrire 18, che era l’ultima proposta di cui il club partenopeo aveva parlato al Siviglia, ma non si è concretizzata. Per il momento, dunque, Juanlu ha più possibilità di restare che di partire, a meno che non arrivi un altro club disposto a offrire questi 20 milioni".