Hojlund-Napoli, nuovo accordo con United! Di Marzio: “Le cifre finali, ora l’ultimo ok”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni di Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. Queste le sue dichiarazioni: "Accordo nuovamente blindato in questi minuti tra il Napoli e Manchester United per Rasmus Højlund, con delle nuove cifre: sono 6 milioni di euro per il prestito e 44 milioni per l'obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. C'è stata oggi una riunione fiume nel pomeriggio a Napoli tra i dirigenti degli azzurri - ha partecipato anche Antonio Conte - e gli agenti del giocatore.

Adesso agenti del calciatore dovranno dare un ultimissimo 'ok' , un ultimissimo via libera sulle proposte contrattuali e sulle commissioni che hanno fatto i dirigenti del Napoli. Credo che nella notte tutto sarà risolto in modo che Rasmus Hojlund già domani possa arrivare in Italia, ma magari già entro mezzanotte avremo l'accordo definitivo tra il Napoli e gli agenti di Hojlund".

Il classe 2003 arriverebbe per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per oltre tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il fatto che il danese sia fuori dal progetto del Manchester United permette un'operazione in prestito, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperebbe lo slot nella lista Over.