Ultim'ora Mainoo, chiamata esplorativa del Napoli! Romano: "Sondaggio per capire le condizioni"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha aggiornato sulla situazione di Kobbie Mainoo, accostato anche al Napoli. Queste le sue parole: "Tante domande su Kobbie Mainoo, vi spiego la situazione. Il giocatore ieri sera ha chiesto al Manchester United di andare via, senza diritto e senza obbligo di riscatto, solo prestito perché lui è ancora molto legato allo United. Vorrebbe restare ai Red Devils giocando, ma in questo momento non gioca: contro il Fulham zero minuti, ha giocato in Coppa di Lega ma forse era meglio non giocasse visto come è andata. Non per lui ovviamente, per me è fortissimo, ma perché lo United è stato eliminato.

Mainoo nonostante il club gli abbia detto: ‘Fermo, da qui non ti muovi, tu non vai via’, anche nella tarda serata di oggi è andato a parlare tramite il suo procuratore per andare via in prestito. Quindi vediamo se il Manchester United lo lascerà andare via in prestito oppure no. Al momento dall’Italia so solo di una chiamata da parte del Napoli per capire la situazione, non mi risultano ancora offerte e non voglio vendere sogni, ma la chiamata c’è stata. Aggiungo, chiunque prenda Kobbie Mainoo merita che applausi perché è un giocatore che non c’entra niente con il nostro campionato”.