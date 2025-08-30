Retroscena Juanlu, Moretto: "Napoli scomparso da giorni e ci ha provato la Juve"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha spiegato perché ad oggi si è arenata la trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Di seguito le sue parole: "Su Juanlu Sanchez abbiamo verificato: il Siviglia ci dice - o comunque fonti da Siviglia ci dicono - che il Napoli è scomparso ormai da tre-quattro giorni e credono che ormai non torni più. Anche Juanlu che ha sempre aspettato ormai da mesi il Napoli, sta perdendo un po’ la fiducia.

Vedremo se ci saranno dei colpi di scena: ad oggi Napoli-Juanlu è completamente ferma. Juanlu è stato sondato dalla Juventus, però è una situazione che non decollerà per una situazione anche economica: la Juventus se decide di operare a trovare il sostituto di Savona, mi dicono vada su un prestito ”.