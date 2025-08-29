Ultim'ora Hojlund, affare da 50mln! Sky UK: i dettagli e cosa manca per chiudere

Il Napoli ha raggiunto l'intesa definitiva con il Manchester United per il trasferimento di Rasmus Hojlund in prestito con obbligo condizionato, ora il calciatore deve definire i termini contrattuali con gli azzurri: questo è quanto manca per chiudere l'affare, stando a Sky UK. Operazione da 50 milioni di euro complessivi: 6 milioni di prestito oneroso e 44 milioni di obbligo di riscatto, che scatterà se i campioni d’Italia si qualificheranno alla prossima Champions League.

Dunque nessun problema tra i due club che sono ormai d'accordo su tutti i dettagli di questa cessione: per chiudere le trattative e passare agli step finali per formalizzare il trasferimento serve che Hojlund trovi l'intesa con il Napoli su alcuni termini personali del contratto, ma ci sono ancora due giorni di tempo per farlo. L'incontro di oggi tra la dirigenza azzurra e l'entourage del calciatore ha dato esito positivo, le parti hanno stretto un patto ed è stato sventato l'inserimento del Lipsia: filtra ottimismo.