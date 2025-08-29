Mainoo vuole andar via! Daily Mail: lo ribadirà allo United, cerca squadra per il Mondiale

Kobbie Mainoo potrebbe essere una ghiotta occasione di questi ultimi due giorni di calciomercato: nonostante il Manchester United abbia dichiarato di volerlo tenere, il calciatore ribadirà al club la sua decisione di partire in prestito. A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui il centrocampista inglese vuole andare in una squadra che possa dargli maggior spazio in questa stagione, in vista dei Mondiali 2026. Il suo legame con i Red Devils è forte, motivo per cui non sta considerando l'idea di trasferirsi a titolo definitivo, ma nelle condizioni attuali vede il suo percorso bloccato e crede che per il bene della sua carriera la soluzione migliore per quest'anno sia cercare minutaggio altrove.

Così diversi squadre di Champions League - riferisce il Daily Mail - hanno già chiesto informazioni per un prestito. Mainoo farà di tutto per lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato, complice il fatto che il ct dell'Inghilterra Tomas Tuchel lo abbia escluso dai convocati per le Qualificazioni al Mondiale spiegando come il centrocampista debba giocare con continuità per rientrare nella selezione. Attenzione quindi alla situazione del classe 2005, su cui anche il Napoli è molto vigile avendo l'intenzione di aggiungere un centrocampista alla propria rosa.