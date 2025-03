Accostato al Napoli, De Vrij in scadenza con l'Inter fa una rivelazione sul futuro

Accostato a Napoli nei mesi scorsi, nei giorni in cui la società trattava anche Danilo della Juve poi andato al Flamengo, Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Voetbal International prima della sfida contro il Feyenoord di Champions League. Futuro in bilico per l'olandese che ha il contratto in scadenza e che dunque senza rinnovo diventerebbe una ghiotta opportunità di mercato.

Cosa vorrebbe fare in futuro?

"Mi sento molto apprezzato all'Inter, dovrei davvero rinunciare a tutto questo per una nuova avventura? A volte bisogna apprezzare quello che si ha. Il club ha la possibilità di prolungare il mio contratto per un altro anno. Se così fosse io sarei felice di restare. L'Inter è come una famiglia e io adoro la passione che hanno i tifosi. Finché avrò un ruolo importante mi piacerebbe restare all'Inter, anche perché a 33 anni non sei poi così vecchio per la Serie A".