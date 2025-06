De Bruyne, visite al ritorno dal Belgio! Sky: piccoli rallentamenti, ma nulla di grave

Kevin De Bruyne svolgerà le visite mediche con il Napoli dopo gli impegni con il Belgio, dunque la prossima settimana, nonostante qualche piccolo rallentamento. A riferirlo è Luca Marchetti, giornalista erd esperto di mercato di Sky Sport, intervenuto nel corso della trasmissione 'Forza Napoli Sempre' ai microfoni di Radio Marte:

“De Bruyne? Piccoli rallentamenti, dal momento che i contratti del Napoli sono molto articolati, soprattutto per quel che concerne gli aspetti commerciali e i diritti di immagine, ma non c'è nessun ostacolo insormontabile, tutto assolutamente nella norma. Tecnicamente l'annuncio o arriva adesso o dopo il 1 luglio, ma sappiamo che farà le visite mediche al ritorno dal Belgio e poi andrà in vacanza".