Osimhen-Al Hilal, dall’Inghilterra: “Ottimismo sulla chiusura dell’affare! Cifre e dettagli”

Victor Osimhen ha aperto all’Al Hilal ed entro domani deve comunicare la sua decisione. A riferirlo è Ben Jacobs, giornalista di 'GiveMeSport' e 'TalkSport’, che fa sapere che al nigeriano è stato offerto uno stipendio netto di quasi 30 milioni di euro a stagione più bonus e potrebbe unirsi alla squadra della Saudi Pro League in tempo per il Mondiale per Club, se tutto va secondo i piani. Il club saudita ha già avuto un approccio formale con il Napoli ed è pronto a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria.